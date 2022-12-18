ФХР обсудит вопрос создания женской сборной России по хоккею 3х3

Федерация хоккея России (ФХР) рассматривает вариант создания женской национальной команды в дисциплине «хоккей 3х3».

«Мы считаем, что у нас сильная женская сборная и надо развивать и команды 3х3, и 5х5. Хоккей 3х3 дополняет классический хоккей, и тут не нужно что-либо исключать. Мы обсудим возможность ее создания», — рассказал первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг ТАСС.

Мужская сборная России 16 декабря заняла третье место на турнире по хоккею 3х3 в рамках Кубка Первого канала.