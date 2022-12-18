Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Новости
Главная
Хоккей
Женщины

Сегодня, 10:42

ФХР обсудит вопрос создания женской сборной России по хоккею 3х3

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Федерация хоккея России (ФХР) рассматривает вариант создания женской национальной команды в дисциплине «хоккей 3х3».

«Мы считаем, что у нас сильная женская сборная и надо развивать и команды 3х3, и 5х5. Хоккей 3х3 дополняет классический хоккей, и тут не нужно что-либо исключать. Мы обсудим возможность ее создания», — рассказал первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг ТАСС.

Мужская сборная России 16 декабря заняла третье место на турнире по хоккею 3х3 в рамках Кубка Первого канала.

Источник: https://tass.ru/sport/16623637
Хоккей
0
Читайте также
Гашек снова нападает на Россию? Пора перестать обращать на него внимание
Главный хит ЧМ-2022 придумал простой болельщик. Теперь его поет даже Месси
ВСУ выпустили по Донецку 40 ракет из «Градов» за 10 минут
«Роскосмос» заявил о снижении температуры в поврежденном «Союз МС-22»
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Чемпионат для студентов колледжей: как участвовать?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Вратарь Пругова: «Один парень врезался коньками в кость. Потом другой врезался. И я отключилась»