Генеральный директор уфимского «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в интервью «СЭ» прокомментировал победу «Агидели» в чемпионате Женской хоккейной лиги.

— «Агидель» — самый успешный клуб системы «Салавата Юлаева». О чем это говорит?

— Женский хоккей стоит рассматривать отдельно. Не стал бы сравнивать. Это совсем другой вид спорта, но не менее интересный и зрелищный. В этом году мы сделали много изменений. Приняли некоторые административные решения, улучшили материальную часть. Девушки очень благодарные. Мне нравится вкладываться в них. Будем стараться поддерживать победные традиции и в мужских командах.

— Такие победы могут поднять интерес к женскому хоккею в Уфе и регионе?

— Конечно. Но для этого нужно много чего делать в течение сезона. Понятно, что интерес возрастает на таких матчах. На следующий сезон мы приготовили еще фишки. Сегодня мы выиграли дома при полный трибунах. Люди увидели интересный и напряженный хоккей. Мы воспользуемся победным опытом в будущем.

— Сложнее заниматься управлением команды ЖХЛ, если сравнивать с КХЛ или ВХЛ?

— Не сказал бы. Нужно учитывать эмоциональные решения. Рынок совершенно другой, чем в мужском хоккее. Усилишь одну-две позиции — и уже совсем другая команда.