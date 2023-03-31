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Сегодня, 11:57

Главный тренер «Белых Медведиц» Афиногенов продлил контракт на два года

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Белых Медведиц» Денис Афиногенов продолжит тренировать женский хоккейный клуб.

По данным пресс-службы клуба, соглашения рассчитано на два года, то есть будет действовать до конца сезона-2024/25.

«Рад продолжению сотрудничества. Предстоит много работы. Будем делать все, чтобы команда была в призерах, чтобы показывала красивый и атакующий хоккей. Отныне девочки будут не получать деньги, а зарабатывать. Привлечём много молодых хоккеисток из Хоккейной школы имени Сергея Макарова. Там есть игроки, на которых можно опереться. Они молодые, но амбициозные. Если не будут бояться работать, то должны вырасти в хороших игроков и помочь «Белым Медведицам» в достижении поставленных задач и целей», — сказал Афиногенов.

В сезоне ЖХЛ-2022/23 «Белые Медведицы» вышли в плей-офф турнира, где в 1/8 финала проиграли команде «Бирюса» со счетом в серии 0-2.

Источник: https://t.me/belye_medveditsy/786
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