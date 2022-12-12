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12 декабря, 12:00

Вратарь Пругова: «Матчи с парнями сразу показывают основные проблемы женского хоккея»

Пругова рассказала о пользе для женской сборной России от матчей с мужскими командами
Михаил Скрыль
Корреспондент
Анна Пругова.
Фото Соцсети
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Вратарь уфимской «Агидели» Анна Пругова в интервью «СЭ» объяснила пользу для женской сборной России от матчей с мужскими командами.

— Матчи с мужскими сборными способны компенсировать отсутствие женских турниров для хоккеисток?

— Сейчас с женской сборной России готовы играть только девушки из Китая, и то они иногда занимают нейтралитет. Казахстан под вопросом. Сборная Белоруссии играет не в топ-дивизионе. Матчи с парнями сразу показывают основные проблемы женского хоккея. У североамериканских хоккеисток идет точечная ротация состава. Не меняют сразу 15 человек, объясняя это омоложением. Они регулярно играют с ребятами из сборной U18, и играют достойно. Могут проиграть 2:5, но забить два гола, стараться, максимально выкладываться. Прошедшие матчи нашей сборной показали, что у девочек много брака в передачах и проблемы при позиционной обороне.

Полностью интервью Пруговой «СЭ» читайте здесь

Анна Пругова
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