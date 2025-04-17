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17 апреля, 15:35

«Торпедо» закрыло женскую команду

Камила Абдурахманова
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«Торпедо» сообщило, что женская хоккейная команда приостанавливает свое функционирование.

«Главным приоритетом развития системы ХК «Торпедо», согласно утвержденным основным приоритетам развития, являются выступление и результаты главной мужской команды, которая в новом сезоне будет проводить домашние матчи на современной ледовой арене, строящейся в Нижнем Новгороде.

В связи с этим и в целях оптимизации ресурсов, ХК «Торпедо», «Центром управления и развития спорта в Нижегородской области» и Министерством спорта региона принято совместное решение о приостановлении функционирования женской команды, выступающей в ЖХЛ.

Ресурсы будут направлены на реализацию стратегических целей клуба, в соответствии с утвержденной долгосрочной программой развития», — сказано в заявлении пресс-службы.

По итогам регулярного сезона-2024/25 в ЖХЛ «Торпедо» оказалось на третьем месте.

Источник: ХК «Торпедо»
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Хоккей
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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