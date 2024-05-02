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Вратарь «Агидели» Пругова: «Было бы интересно поработать под руководством Андрея Козырева из «Северстали»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Вратарь «Агидели» Анна Пругова рассказала, с кем из главных тренеров КХЛ ей было бы интересно поработать.

«Если брать КХЛ, мне было бы интересно поработать под руководством главного тренера «Северстали» Андрея Козырева. У него потрясающий подход и атакующий стиль игры. С удовольствием смотрела матчи «Северстали». Очень интересно наблюдать за этой командой. Видно, что тренер вышел на новый уровень», — приводит Legalbet слова Пруговой.

50-летний Козырев работает с череповецкой командой с мая 2023 года.

Источник: https://legalbet.ru/news/golkiper-agideli-prugova-rasskazala-s-kem-iz-glavnyux-t/
КХЛ
ХК Северсталь
Андрей Козырев
Анна Пругова
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