Вратарь Пругова — о чемпионстве «Агидели»: «Мечта переросла в цель, и цель была выполнена»

Вратарь «Агидели» Анна Пругова в интервью «СЭ» прокомментировала победу своей команды в чемпионате Женской хоккейной лиги.

В пятом матче финальной серии плей-офф уфимский клуб обыграл «Динамо-Неву» из Санкт-Петербурга (3:2).

— Остались ли силы праздновать после длинного сезона и тяжелого финала из пяти матчей?

— Честно, сейчас наступило полное опустошение. Не осталось никаких эмоций. Возможно, вечером или завтра утром придет осознание того, что мечта переросла в цель, и цель была выполнена. На несколько недель накроют эти потрясающие чувства, а потом начнем готовиться к новому сезону.

— Что помогло победить в решающем матче финала?

— Полный стадион. Болельщики гнали нас вперед с первых минут. Они верили в нас всю игру. Полные трибуны нам серьезно помогли.

— Вас удивило, сколько болельщиков пришло на матч?

— Безусловно. Мы были настолько восхищены, потрясены и вдохновлены одновременно, что сразу задали темп игре. Это потрясающий момент. На плей-офф с каждым раундом приходило все больше и больше болельщиков. Сегодня, думаю, мы побили рекорд посещаемости матчей ЖХЛ. Огромное спасибо за поддержку. Надеюсь, в будущем болельщики будут постоянно так собираться на матчах, понимая, какой накал страстей на наших играх.

«Агидель» стала чемпионом России в четвертый раз в истории клуба.