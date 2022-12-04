Вратарь Третяк — о Матче звезд ЖХЛ: «Хочется, чтобы и на игры регулярки приходило так много болельщиков»

Вратарь «Белых Медведиц» и сборной «Востока» Милена Третяк в комментарии для «СЭ» поделилась впечатлениями от Матча звезд ЖХЛ, который прошел в Челябинске 4 декабря. Команда «Запад» победила команду «Восток» 4:3.

— Насколько важно было сегодня победить?

— Мы были заряжены на победу. Это важно. Тем более мы играли на домашней площадке, нас поддерживали болельщики. Надо было дожимать.

— Посещаемость сегодня удивила?

— Это же Матч звезд. Людям интересно собраться и посмотреть на такое событие. Конечно, хочется, чтобы и на наши матчи регулярки приходило много болельщиков.

— Расскажите, как пришла идея танца после матча?

— Нам сказали, что можно выбрать танец и станцевать. Мы ответили: «О, прикольно. Давайте попробуем». Так и получилось.

— Удобно танцевать во вратарской форме?

— Не совсем (улыбается). Но все хорошо, работаем. Профессионалы же.