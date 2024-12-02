Женская сборная России по хоккею проведет совместные тренировки со сборной Ирана

Женские сборные России и Ирана проведут совместные сборы в подмосковном Новогорске, сообщается на сайте ФХР.

«Российские спортсменки смогут поделиться опытом, а гости — повысить свое мастерство и сделать большой шаг к развитию женского хоккея в своей стране. Федерация хоккея России поддержала эту инициативу Федерации хоккея Ирана. Сборы помогут укрепить дружбу между нашими странами и создать новые возможности для развития спорта», — говорится в заявлении ФХР.

Учебно-тренировочные сборы состоятся с 3 по 10 декабря. До этого ФХР заключила соглашения о сотрудничестве с хоккейными ассоциациями Турции и Сербии.