Александр Кожевников: «Без российских хоккеистов Кубок мира — это Кубок улицы»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал яркий старт российских хоккеистов в новом сезоне НХЛ. Гонку бомбардиров лиги возглавляет Артемий Панарин с 11 очками, еще трое россиян — Андрей Свечников, Кирилл Капризов и Валерий Ничушкин — делят четвертое место с 8 очками.

— Успешное начало для всех наших ребят — забивают, очки набирают. Это хорошая реклама для нашего хоккея, — цитирует «РБ Спорт» Кожевникова.

— От Свечникова и Ничушкина тоже ожидали такого старта?

— Они доказывают, что мастера с большой буквы, играют на своем уровне. Ничушкин в прошлом сезоне выиграл Кубок Стэнли. Свечников и раньше много забивал.

— Это показывает, что проведение Кубка мира без россиян будет невозможно?

— Без России Кубок мира — это Кубок улицы. Это уже дело НХЛ, там должны разобраться. В лиге серьезно настроены и, я думаю, договорятся насчет участия российских игроков.