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Кубок мира

Сегодня, 16:34

Брагин отреагировал на заявление о том, что Европа отказалась от матчей с Россией в Кубке мира по хоккею

Мария Гусева

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин отреагировал на слова вице-председателя Шведской хоккейной ассоциации Петера Форсберга о том, что все европейские федерации отказались от матчей с Россией в Кубке мира по хоккею.

«Слова шведов по поводу того, что вся Европа выступила против участия сборной России по хоккею на Кубке мира, политизированы. На это обращать внимание не надо, это все ерунда. НХЛ — самостоятельная организация и все решит сама», — цитирует Metaratings Брагина.

В пятницу, 30 сентября, конгресс ИИХФ утвердил принципы возвращения сборных России и Белоруссии на международную арену. 98 членов конгресса проголосовали за возвращение команд, 10 — против, 11 — воздержались.

Сборные начнут выступать на чемпионатах мира с высшего дивизиона — речь идет о национальных, молодежных и юниорских командах. Когда именно Россия и Белоруссия примут участие в чемпионатах мира, будет решено отдельно.

Источник: https://metaratings.ru/news/bragin-nazval-politizirovannym-zayavlenie-o-tom-chto-evropa-ne-khochet-igrat-s-rossii-na-kubke-mira--1384919/
Хоккей
Сборная России по хоккею
Валерий Брагин
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Форсберг: «Мы четко дали понять, что пока не можем играть против российской команды»