Фетисов надеется, что сборная России выступит на Кубке мира по хоккею 2028 года

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов надеется, что сборная России по хоккею сможет принять участие в Кубке мира 2028 года.

«У меня есть надежда, что наши на этом турнире выступят. Все же НХЛ не поддается всем этим инициативам. В лиге стараются делать так, чтобы не подвергать спортсменов какой-либо дискриминации. Поэтому я надеюсь, что в плане допуска россиян все будет хорошо», — сказал Фетисов ТАСС.

Кубок мира в последний раз проводился в 2016 году, россияне на турнире дошли до полуфинала. С февраля 2022 года российские команды отстранены от участия в турнирах ИИХФ.