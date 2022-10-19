Фетисов — о заявлении Дэйли: «Какое влияние страны имеют на решение НХЛ?»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в комментарии для «СЭ» отреагировал на заявление заместителя комиссара НХЛ Билла Дэйли, рассказавшего о возражении некоторых стран против допуска сборной России на Кубок мира 2024 года.

«Не понимаю, какое влияние страны имеют на решение НХЛ? Это их игроки, это их ресурс. Федерации присутствуют в этом чисто номинально. НХЛ сегодня единственная в мире организация, которая проповедует спортивный принцип и не допускает политики. Посмотрим, какое решение примет НХЛ. Будет интересно», — сказал Фетисов «СЭ».

Матчи Кубка мира 2024 года должны пройти в Северной Америке и Европе с участием восьми команд.

Кубок мира по хоккею был основан в 1996 года. Он является одним из самых престижных соревнований по хоккею, наряду с Олимпиадой и чемпионатом мира. Всего он разыгрывался трижды. Канада является двукратным и действующим победителем турнира.