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Сегодня, 13:30

Фетисов — о заявлении Дэйли: «Какое влияние страны имеют на решение НХЛ?»

Дмитрий Барулев

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в комментарии для «СЭ» отреагировал на заявление заместителя комиссара НХЛ Билла Дэйли, рассказавшего о возражении некоторых стран против допуска сборной России на Кубок мира 2024 года.

«Не понимаю, какое влияние страны имеют на решение НХЛ? Это их игроки, это их ресурс. Федерации присутствуют в этом чисто номинально. НХЛ сегодня единственная в мире организация, которая проповедует спортивный принцип и не допускает политики. Посмотрим, какое решение примет НХЛ. Будет интересно», — сказал Фетисов «СЭ».

Матчи Кубка мира 2024 года должны пройти в Северной Америке и Европе с участием восьми команд.

Кубок мира по хоккею был основан в 1996 года. Он является одним из самых престижных соревнований по хоккею, наряду с Олимпиадой и чемпионатом мира. Всего он разыгрывался трижды. Канада является двукратным и действующим победителем турнира.

Хоккей
НХЛ
Билл Дэйли
Вячеслав Фетисов
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Брагин отреагировал на заявление о том, что Европа отказалась от матчей с Россией в Кубке мира по хоккею