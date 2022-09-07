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Кубок мира

7 сентября, 13:45

Фетисов заявил, что российские хоккеисты на Кубке мира должны выступать отдельной сборной

Виктория Кравченко
Вячеслав Фетисов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Двукратный олимпийский чемпион, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов поделился мнением по поводу возможного выступления сборной России на Кубке мира по хоккею.

В СМИ ранее сообщали, что Фетисов заявил, что российские игроки могут выступить на турнире в составе сборной Европы.

«Меня эти ребята неправильно поняли — я сказал, что это может быть одним из вариантов. Но я уверен, что сборная России должна выступать сама по себе, быть самодостаточной. Без наших звезд такого большого уровня турнир не будет иметь такую ценность», — цитирует Фетисова ТАСС.

Последний Кубок мира прошел в 2016 году в канадском Торонто.

Источник: https://tass.ru/sport/15682313
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