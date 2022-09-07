Фетисов заявил, что российские хоккеисты на Кубке мира должны выступать отдельной сборной

Двукратный олимпийский чемпион, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов поделился мнением по поводу возможного выступления сборной России на Кубке мира по хоккею.

В СМИ ранее сообщали, что Фетисов заявил, что российские игроки могут выступить на турнире в составе сборной Европы.

«Меня эти ребята неправильно поняли — я сказал, что это может быть одним из вариантов. Но я уверен, что сборная России должна выступать сама по себе, быть самодостаточной. Без наших звезд такого большого уровня турнир не будет иметь такую ценность», — цитирует Фетисова ТАСС.

Последний Кубок мира прошел в 2016 году в канадском Торонто.