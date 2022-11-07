Бабаев: «Кубок мира с Россией и без нее — это два разных соревнования»

Хоккейный агент Шуми Бабаев отреагировал на информацию о том, что Кубок мира-2024 может пройти без российских спортсменов.

— Мы понимаем, что с Россией и без нее — это два разных соревнования. НХЛ — это коммерческая лига, и политики там стараются не касаться. Будем надеяться, что здравый смысл возобладает. Я думаю, что если российские хоккеисты будут играть на Кубке мира, то только те, кто выступает в НХЛ. Это будет чисто энхаэловская команда.

— Без сборной России интерес к турниру будет не такой серьезный?

— Конечно. Есть основные противостояния Россия — Канада, Россия — США, США — Канада и Финляндия — Швеция. За счет этого держится вся интрига, — приводит «РБ Спорт» слова Бабаева.

Кубок мира проводится не под эгидой Международной федерации (ИИХФ), которая в феврале отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований.

Кубок мира последний раз состоялся в 2016 году. На нем сборная России дошла до полуфинала, а победу одержали канадцы.