Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Хоккей
Кубок мира

Сегодня, 18:57

Бабаев: «Кубок мира с Россией и без нее — это два разных соревнования»

Мария Гусева
Telegram Новости

Хоккейный агент Шуми Бабаев отреагировал на информацию о том, что Кубок мира-2024 может пройти без российских спортсменов.

— Мы понимаем, что с Россией и без нее — это два разных соревнования. НХЛ — это коммерческая лига, и политики там стараются не касаться. Будем надеяться, что здравый смысл возобладает. Я думаю, что если российские хоккеисты будут играть на Кубке мира, то только те, кто выступает в НХЛ. Это будет чисто энхаэловская команда.

— Без сборной России интерес к турниру будет не такой серьезный?

— Конечно. Есть основные противостояния Россия — Канада, Россия — США, США — Канада и Финляндия — Швеция. За счет этого держится вся интрига, — приводит «РБ Спорт» слова Бабаева.

Кубок мира проводится не под эгидой Международной федерации (ИИХФ), которая в феврале отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований.

Кубок мира последний раз состоялся в 2016 году. На нем сборная России дошла до полуфинала, а победу одержали канадцы.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/shumi-babaev-kubok-mira-e-to-dva-razny-h-sorevnovaniya-s-rossiej-i-bez-nee/
Хоккей
Сборная России по хоккею
Шуми Бабаев
0
Читайте также
Медведева сделала тату, но никому его не показывает. Может ли это ей навредить?
Пары в плей-офф Лиги чемпионов — огонь! Уже на стадии 1/8 мы увидим два недавних финала
Путин намерен лично обсудить с россиянами выплаты мобилизованным
Умер композитор и создатель группы «Ласковый май» Кузнецов
Умер участвовавший в операции «Аргун» в Чечне генерал Золотухин
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Дементьев: «Люди, которые ратуют за хоккей, понимают, что без России проводить Кубок мира нет смысла»