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Кубок мира

Сегодня, 19:48

Дементьев: «Люди, которые ратуют за хоккей, понимают, что без России проводить Кубок мира нет смысла»

Мария Гусева
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Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал возможный перенос сроков проведения Кубка мира.

«Перенос Кубка мира с даты, которая была обозначена ранее — февраль 2024 года, это самое рациональное решение на текущий момент. Люди, которые по-настоящему ратуют за хоккей, понимают, что без сборной России и ее лидеров, которые также являются лидерами НХЛ, проводить такой турнир нет смысла. Игроки сборных Финляндии, Швеции и Чехии не находятся в топе лиги, там только канадцы, американцы, россияне и немец Леон Драйзайтль. С помощью переноса турнира НХЛ выходит из такого положения. Одновременно появился дополнительный информационный повод говорить о турнире, и это тоже плюс для лиги», — цитирует «РБ Спорт» Дементьева.

Кубок мира проводится не под эгидой Международной федерации (ИИХФ), которая в феврале отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований.

Кубок мира последний раз состоялся в 2016 году. На нем сборная России дошла до полуфинала, а победу одержали канадцы.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-dement-ev-lyudi-kotory-e-ratuyut-za-hokkej-ponimayut-chto-bez-rossii-provodit-kubok-mira-net-smy-sla/
Хоккей
Сборная России по хоккею
Алексей Дементьев
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Фетисов считает, что проводить Кубок мира без российских хоккеистов бессмысленно