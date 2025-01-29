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Сегодня, 07:43

Источник: Сборная России сыграет на Кубке мира-2028 по бизнес-причинам

Евгений Козинов
Корреспондент
Сборная России на Кубке мира-2016.
Фото Global Look Press
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Участие сборной России в Кубке мира в 2028 году может быть подтверждено в ближайшее время. Турнир планируется провести без участия Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Варианты участия России в Кубке мира после инсайда TSN вчера обсуждали крупные североамериканские СМИ. Например, Sports Illustrated и The Hockey News связали решение НХЛ с желанием избежать участия ИИХФ в вопросе включения в свой турнир российских игроков. В числе шести из восьми команд Россия может составить компанию Канаде, США, Швеции, Финляндии и Чехии, а еще две выберут дополнительно.

«Предполагается, что в 2028 году в нем примут участие восемь сборных. Участие сборной России еще не утверждено, но предполагается. Это тоже бизнес-решение. ИИХФ к этому не будет иметь отношения, ФХР и КХЛ — тоже», — сообщил matchtv.ru источник, близкий к ситуации.

Ранее заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщил, что пока рано говорить об участии сборной России в турнире.

В последний раз Кубок мира проводился в 2016 году. Тогда российская команда проиграла в полуфинале Канаде.

Сборные России и Белоруссии с февраля 2022 года отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Сборная России на&nbsp;Кубке мира в&nbsp;2016 году. НХЛ возрождает Кубок мира без участия ИИХФ. Получается, Россия на нем сыграет?
Источник: matchtv.ru
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