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Сегодня, 16:26

Ротенберг считает, что Кубка мира 2028 года без сборной России не будет

Камила Абдурахманова
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал информацию о том, что НХЛ может провести в 2028 году Кубок мира с участием сборной России.

— Все это реально. о 2028 года еще есть время подготовиться, все согласовать. Я считаю, Кубок мира состоится в том формате, в каком его задумала НХЛ. Надо дождаться новостей в плане перспектив возвращения России на международные турниры. Но то, что Кубка мира в 2028-м не будет без сборной России, — я в этом на 100 процентов уверен.

Потому что для НХЛ главное — чтобы все звезды играли. А российских звезд в этой лиге очень много. И экономика турнира для них важна.

— Кубок мира — прибыльный турнир?

— Я участвовал там в 2016 году. Думаю, Кубок мира — самый лучший хоккейный турнир. Для каждого тренера, игрока, менеджера команды. Это фантастические доходы для всех стран-участниц, — приводит слова Ротенберга «РБ Спорт».

Ранее заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщил, что пока рано говорить об участии сборной России в турнире.

В последний раз Кубок мира проводился в 2016 году. Тогда российская команда проиграла в полуфинале Канаде.

Сборные России и Белоруссии с февраля 2022 года отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Источник: «РБ Спорт»
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Хоккей
Роман Ротенберг
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