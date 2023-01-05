Тардиф назвал большой проблемой проведение Кубка мира в феврале 2025 года

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф поделился мнением о возможном проведении Кубка мира по хоккею в феврале 2025 года.

«На данный момент ИИХФ не участвует в организации Кубка мира. У нас были переговоры с НХЛ, Ассоциацией игроков и для нас проведение турнира в феврале — большая проблема, потому что в Кубке мира будут участвовать европейские игроки, а через три месяца у нас чемпионат мира. Повторюсь, это большая проблема для нас», — приводит слова Тардифа Sportsnet.

Глава ИИХФ добавил, что организация хотела бы, чтобы Кубок мира проводился в августе-октябре.

Чемпионат мира-2025 года пройдет с 9 по 25 мая в Швеции и Дании.

В ноябре 2022 года НХЛ объявила о переносе турнира. Кубок мира планировалось провести в феврале 2024 года как в Северной Америке, так и в Европе. Теперь в НХЛ рассчитывают организовать его в феврале 2025-го.

Последний Кубок мира состоялся в 2016 году в канадском Торонто, где сборная России дошла до полуфинала. Победу одержала Канада.