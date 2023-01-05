Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Хоккей
Кубок мира

Сегодня, 21:24

Тардиф назвал большой проблемой проведение Кубка мира в феврале 2025 года

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф поделился мнением о возможном проведении Кубка мира по хоккею в феврале 2025 года.

«На данный момент ИИХФ не участвует в организации Кубка мира. У нас были переговоры с НХЛ, Ассоциацией игроков и для нас проведение турнира в феврале — большая проблема, потому что в Кубке мира будут участвовать европейские игроки, а через три месяца у нас чемпионат мира. Повторюсь, это большая проблема для нас», — приводит слова Тардифа Sportsnet.

Глава ИИХФ добавил, что организация хотела бы, чтобы Кубок мира проводился в августе-октябре.

Чемпионат мира-2025 года пройдет с 9 по 25 мая в Швеции и Дании.

В ноябре 2022 года НХЛ объявила о переносе турнира. Кубок мира планировалось провести в феврале 2024 года как в Северной Америке, так и в Европе. Теперь в НХЛ рассчитывают организовать его в феврале 2025-го.

Последний Кубок мира состоялся в 2016 году в канадском Торонто, где сборная России дошла до полуфинала. Победу одержала Канада.

Источник: https://www.sportsnet.ca/hockey/article/iihf-president-optimistic-about-hockey-canadas-new-board-despite-scandals-damage/
Хоккей
Люк Тардиф
1
0
Читайте также
«Щелкунчик» без Ягудина и Авербуха. Как проходят ледовые шоу в регионах?
«Русский виртуозно владеет левой ногой!» Итальянские журналисты в восторге от Миранчука
Путин поручил ввести режим прекращения огня по всей линии фронта с 6 по 7 января
Генсек ООН решил расформировать миссию по расследованию удара ВСУ по Еленовке
Галкин выкрикнул националистический лозунг на концерте в Дубае
Гидрометцентр предупредил о морозах до –53 градусов в ряде регионов РФ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Депутат Свищев: «Странам, которые пытались исключить наш хоккей из международной семьи, будет стыдно»