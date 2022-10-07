В НХЛ заявили, что не допустили бы сборную Россию до Кубка мира, если бы вопрос решался сейчас

Сегодня, 23:08
Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Биллу Дэйли высказался об участии сборной России на Кубке мира-2024.
«Если бы мне сегодня пришлось отвечать на вопрос, будет ли Россия участвовать, я бы сказал, что нет. Мы рассчитываем, что на турнире сыграют восемь команд, но мы еще можем предложить два-три места», — приводит слова Дэйли «РИА Новости» со ссылкой на чешское издание iSport.
Ранее журналист интернет-портала ESPN Грег Вышински разобрал заявление заместителя комиссионера НХЛ по поводу возможного участия сборной России на Кубке мира-2024 и пришел к выводу, что российская команда может выступить на Кубке мира в нейтральном статусе.
16 сентября Дэйли заявил, что будет крайне неприятно, если российские игроки не получат возможности выступить на этом турнире.
Кубок мира планируется провести в феврале 2024 года как в Северной Америке, так и в Европе.