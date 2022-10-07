В НХЛ заявили, что не допустили бы сборную Россию до Кубка мира, если бы вопрос решался сейчас

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Биллу Дэйли высказался об участии сборной России на Кубке мира-2024.

«Если бы мне сегодня пришлось отвечать на вопрос, будет ли Россия участвовать, я бы сказал, что нет. Мы рассчитываем, что на турнире сыграют восемь команд, но мы еще можем предложить два-три места», — приводит слова Дэйли «РИА Новости» со ссылкой на чешское издание iSport.

Ранее журналист интернет-портала ESPN Грег Вышински разобрал заявление заместителя комиссионера НХЛ по поводу возможного участия сборной России на Кубке мира-2024 и пришел к выводу, что российская команда может выступить на Кубке мира в нейтральном статусе.

16 сентября Дэйли заявил, что будет крайне неприятно, если российские игроки не получат возможности выступить на этом турнире.

Кубок мира планируется провести в феврале 2024 года как в Северной Америке, так и в Европе.