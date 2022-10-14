Форсберг: «Мы четко дали понять, что пока не можем играть против российской команды»

Вице-председатель Шведской хоккейной ассоциации Форсберг рассказал о возвращении сборной России на международную арену

Вице-председатель Шведской хоккейной ассоциации Петер Форсберг рассказал, что все европейские федерации отказались от матчей с Россией в Кубке мира по хоккею.

«Мы четко дали понять с европейской точки зрения, что пока не можем играть против российской команды», — цитирует Форсберга Aftonbladet.

Чиновник является полным тезкой двукратного олимпийского чемпиона Петера Форсберга, который завершил карьеру в 2011 году.

В пятницу, 30 сентября, конгресс ИИХФ утвердил принципы возвращения сборных России и Белоруссии на международную арену. 98 членов конгресса проголосовали за возвращение команд, 10 — против, 11 — воздержались.

Сборные начнут выступать на чемпионатах мира с высшего дивизиона — речь идет о национальных, молодежных и юниорских командах. Когда именно Россия и Белоруссия примут участие в чемпионатах мира, будет решено отдельно.