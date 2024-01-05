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Молодежный ЧМ

Сегодня, 11:58

Афиногенов рассказал, что российским хоккеистам включили пожарную сирену перед финалом МЧМ-1999 с Канадой

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший нападающий «Динамо» и «Баффало» Максим Афиногенов рассказал, что перед финалом МЧМ-1999 против Канады (3:2 ОТ) в гостинице, где проживали российские хоккеисты, включили пожарную сирену.

Турнир проходил в Канаде.

«Перед решающим противостоянием с хозяевами, когда у нас был тихий час, на всю гостиницу включили сирену. То есть днем нам толком не дали поспать. Помню, как разгневанный Цыгуров выскочил в коридор и принялся кричать: «Это диверсия»! Нас же попросил не поддаваться на провокацию. Но и спустя четверть века уверен: все произошло не случайно. Хотели нас разозлить. Понятно, когда тебе по ушам бьет жуткий звон, ни о каком сне речь не идет. Больше никто не спал», — приводит RT слова Афиногенова.

Победа на МЧМ-1999 стала первой для России в современной истории.

Источник: RT
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