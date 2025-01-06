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МЧМ по хоккею 2025. Новости
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Сегодня, 10:01

Американец Райан Леонард назван самым ценным игроком молодежного чемпионата мира

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Названы лучшие игроки молодежного чемпионата мира по хоккею-2025, который завершился в Оттаве (Канада) 5 января.

Самым ценным игроком турнира признан нападающий сборной США Райан Леонард, с 10 (5+5) очками разделивший второе место в гонке лучших бомбардиров турнира. Также 19-летний американец стал лучшим форвардом турнира.

Лучшим вратарем признали голкипера сборной Финляндии Петтери Римпинена, лучшим защитником — шведа Акселя Сандин-Пелликку.

В символическую сборную МЧМ-2025 вошли: вратарь Петтери Римпинен (Финляндия), защитники Коул Хатсон (США) и Аксель Сандин-Пелликка (Швеция), а также форварды Райан Леонард (США), Якуб Штанцль (Чехия) и Гейб Перро (США).

Победителем молодежного чемпионата мира стала сборная США. В финале американцы обыграли Финляндию — 4:3 ОТ. В матче за третье место сборная Чехии оказалась сильнее Швеции — 3:2 Б.

Хоккей
Сборная США по хоккею
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