Николишин о МЧМ-1992: «На историю со сменой страны не обращали внимания. Нам было все равно»

Знаменитый хоккеист, чемпион мира Андрей Николишин, которому 23 марта исполнилось 50 лет, в эксклюзивном интервью «СЭ» вспомнил о выступлении нашей команды на молодежном чемпионате мира 1992 года в немецком Фюссене, на котором она была заявлена, как сборная СССР, а выиграла турнир под аббревиатурой СНГ.

«Мы приезжали на молодежный чемпионат мира как СССР, а закончили турнир, как сборная СНГ. В команде играли латыш Озолиньш, литовец Каспарайтис, украинец Житник, казахстанец Трощинский. То есть, в защите играло пять разных национальностей.

Тогда был только круговой турнир. Перед самым чемпионатом мира у нас поменяли тренера. До турнира им был Владимир Каменев. А Петр Воробьев каким-то образом сумел договориться. Сказал — поставьте меня в сборную, и я выиграю. Непосредственно перед самим чемпионатом мира Славка Козлов вместе с Кириллом Тарасовым попали в аварию. Кирилл погиб, а к Славе мы ездили в больницу всей командой.

Основная игра была со шведами. У них тогда играли Форсберг, Нэслунд, Нюландер. Мы победили 4:3, мы со свои звеном — я, Леха Яшин и Ковалев, как раз забили решающий гол со вбрасывания. Именно на эту игру Воробьев собрал нас в одно звено. Капитаном был Александр Кузьменко из киевского «Сокола», но он так нигде и не заиграл. Бригада у нас вообще была сильная: Чербаев, Жолток, Кривокрасов — самый молодой, Хабибулин с Мухометовым в воротах. Это тогда Каспарайтис дал по голове Ильдару после игры, когда мы проиграли чехам. Вынесли всех. Канаду с Линдросом — 7:2, США с Ткачуком и компанией — 5:0. Немцев и швейцарцев так же вынесли 7:0 и 10:2. И проиграли чехам 2:5, хотя эта игра уже ничего не решала.

На историю со сменой страны мы как-то даже не обращали внимания. Нам было все равно. Не было ни сожаления, ни эйфории», — рассказал Николишин.

Сборная СНГ заняла первое место на МЧМ-1992, одержав 6 побед в 7 матчах на турнире.