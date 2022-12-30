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Молодежный ЧМ

Сегодня, 09:35

Бедард повторил достижение Буре по результативности на молодежном чемпионате мира

Иван Торопцев
Корреспондент
Коннор Бедард.
Фото Global Look Press
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Канадский нападающий Коннор Бедард повторил результативное достижение Павла Буре на молодежных чемпионатах мира.

На МЧМ-2023 Бедард набрал 14 (5+9) очков, что является шестым показателем по результативности среди хоккеистов до 18 лет в одном турнире. Столько же набирали Буре и Никлас Сундстрем.

Рекорд результативности среди хоккеистов до 18 лет на одном МЧМ принадлежит Яромиру Ягру (18).

Сборная Канады уже гарантировала себе выход в плей-офф МЧМ-2023. 1 января команда проведет последний матч в групповой стадии против Швеции.

Хоккей
Сборная Канады по хоккею
Павел Буре
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Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2022
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Канада во втором матче МЧМ подряд забросила 11 шайб