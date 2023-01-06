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Молодежный ЧМ

Сегодня, 15:09

Быков отреагировал на слова Тардифа, что ИИХФ рассмотрит возможность проведения МЧМ в Новосибирске

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков отреагировал на слова президента Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люка Тардифа о том, что организация на следующем конгрессе рассмотрит возможность проведения молодежного чемпионата мира в Новосибирске.

«Поживем — увидим. Слишком они зависимы в ИИХФ, чтобы принимать такие судьбоносные решения. Сегодня говорят одно, а завтра делают, как им советуют хозяева. Поэтому не будем гадать, подождем их решения. А до этого стоит самим подумать, как дальше развивать наш хоккей», — приводит слова Быкова Sport24.

МЧМ-2023 должен был пройти в Омске и Новосибирске, но в итоге был перенесен в Канаду. Сборную России отстранили от участия в турнире.

Золотые медали МЧМ-2023 завоевала сборная Канады, которая в финале обыграла Чехию (3:2 ОТ).

Источник: Sport24
Вячеслав Быков
Люк Тардиф
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