8:1! Чехия разгромила Германию на МЧМ-2023

Сборная Чехии крупно переиграла Германию на молодежном чемпионате мира — 8:1.

Чехи одержали третью победу в четырех встречах и лидируют в группе А с 10 очками. Немцы заняли четвертое место, набрав 3 очка.

Молодежный чемпионат мира

Группа A

Чехия U20 — Германия U20 — 8:1 (2:0, 3:1, 3:0)

Голы: Шпачек — 3 (Свозил, Хмеларж), 4:58 — 1:0. Штурц — 3 (Брабенец), 18:04 — 2:0. Хмеларж — 2 (Брабенец, Моравец), 29:38 — 3:0. Освальд — 1 (Синн, Беттахар), 32:35 — 3:1. Рышавы — 1 (Штурц, Менсик), 36:27 — 4:1. Хаузер — 2 (Шпачек, Марцель), 37:14 — 5:1. Хмеларж — 3 (Штурц, Брабенец), 44:33 — 6:1. Кос — 1 (Рышавы, Сапоушек), 45:02 — 7:1. Тихачек — 2 (Рышавы, Кос), 57:23 — 8:1.

Вратари: Суханек — Квапп (Вольф, 27:47).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 54 (19+15+20) — 19 (7+2+10).

Судьи: Магнуссон, Шлиттенхардт.

31 декабря. Галифакс. «Скоушабэнк-центр».