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Сегодня, 13:30

Дементьев заявил, что не удивлен победе Чехии над Канадой на МЧМ-2025

Камила Абдурахманова
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Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев оценил победу сборной Чехии над Канадой (4:3) в четвертьфинале молодежного чемпионата мира.

«Я не удивлен результатам сборной Чехии. Я очень рад за них — второй год подряд чехи выбили фаворита и будут бороться за самые высокие места. Я думаю, что эта команда с этим тренерским штабом сделала правильный вывод из прошлого сезона. Отдав все силы на сборную Канады, решили, что все остальные команды сами сдадутся победителям, но такого не произошло. В этом году должен быть совершенно другой результат.

Тем не менее, я очень рад, что мой прогноз по поводу сюрприза, преподнесенного сборной Чехии, сбылся. К сожалению, тот расклад команд в подгруппах не дал нам максимального эффекта полуфиналов и финалов. Но что есть, то есть, поэтому будем наслаждаться хоккеем дальше», — утверждает Дементьев «РБ Спорт».

В эти дни в канадской Оттаве проходит молодежный чемпионат мира по хоккею. За выход в финал поборются команды Швеции и Финляндии, а также сборные США и Чехии.

Источник: «РБ Спорт»
Хоккей
Алексей Дементьев
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