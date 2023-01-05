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Молодежный ЧМ

Сегодня, 11:37

Кожевников — о МЧМ-2023: «Пусть играют между собой турнирчик. Им самим без России неинтересно»

Кожевников отреагировал на победу Канады над США в 1/2 финала МЧМ-2023
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу Канады над США (6:2) в 1/2 финала МЧМ-2023.

По ходу игры арбитры отменили два гола американцев. Этим решением остались недовольны многие болельщики сборной США.

«Никакого интереса в этих соревнованиях нет! Выходят и делают, что хотят, играют в какие-то игры. Без России это не чемпионат мира. Как можно называться сильнейшим чемпионатом без сильнейшей сборной? Я не понимаю, как Канада вышла в финал. Ну пусть играют между собой турнирчик. Им самим без России неинтересно», — сказал Кожевников «СЭ».

В финале канадцы встретятся с Чехией 6 января, начало игры в 02.30 по московскому времени.

Хоккей
Молодежная сборная России по хоккею
Александр Кожевников
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Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2022
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6:2! Канада обыграла США в полуфинале молодежного чемпионата мира