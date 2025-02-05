ESPN: руководители клубов НХЛ надеются на возвращение сборной России на молодежный чемпионат мира

Руководители клубов НХЛ хотели бы возвращения сборной России в число участников молодежного чемпионата мира, сообщает ESPN.

По информации источника, представители нескольких команд отметили, что это поможет скаутам следить за перспективными российскими хоккеистами, наблюдать за которыми стало сложнее после отстранения России от международных соревнований.

4 февраля стало известно, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) не допустила основную сборную России до участия в ЧМ-2026. Федерация хоккея России (ФХР) сможет оспорить это решение.