Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
МЧМ по хоккею 2025. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Команды
Главная
Хоккей
Молодежный ЧМ

Сегодня, 18:55

Фетисов связал вылет канадцев с молодежного чемпионата мира по хоккею с возрастным провалом

Алина Савинова
Telegram Дзен

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов предположил, с чем связано поражение сборной Канады в четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею.

На домашнем турнире в Оттаве канадцы в 1/4 финала уступили чехам со счетом 3:4 и не смогли выйти в полуфинал молодежного чемпионата мира второй раз подряд.

«Может, это провал в возрастах, такая вещь бывает. Бывают такие моменты, когда возраст провальный. Но это сигнал интересный для всех», — приводит ТАСС слова Фетисова.

В полуфинале МЧМ-2025 сборная Швеции сыграет против Финляндии (4 января), а команда США встретится с Чехией (5 января).

Источник: ТАСС
1
Хоккей
Сборная Канады по хоккею
Вячеслав Фетисов
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица и расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ 2024
Читайте также
Замначальника инспекции РЖД арестовали по подозрению в подготовке теракта
Эксперт напомнила об индексации пенсии работающим пенсионерам в 2025 году
Умер бывший тренер Исинбаевой Евгений Трофимов
У легенды прыжков с шестом из Австралии — русская жена. Как так получилось?
Запад ужесточает санкции против РФ ради «мира» на Украине. Что пишут СМИ
Пять звезд футбола, которые сломали свои карьеры из-за алкоголизма
Сегодня
Вчера
Неделя