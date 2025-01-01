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Сегодня, 01:44

Финляндия переиграла Латвию на МЧМ

Евгений Козинов
Корреспондент
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Финляндия обыграла Латвию в матче групповой стадии молодежного чемпионата мира — 3:0.

Заброшенными шайбами отметились Беньямин Раутиайнен, Йессе Киискинен и Каспер Халттунен.

Финны набрали 8 очков и вышли на первое место в группе А. Латвия идет на 4-й строчке — 4 очка.

Молодежный чемпионат мира

Группа A

Финляндия U20 — Латвия U20 — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Раутиайнен — 1 (Хелениус, Вайсанен), 7:05 — 1:0. Киискинен — 3 (Ниеминен, Руохонен), 27:06 — 2:0. Халттунен — 1 (бол., Кивихарью, Раутиайнен), 42:05 — 3:0.

Вратари: Римпинен — Фелдбергс.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 39 (9+17+13) — 28 (3+12+13).

Судьи: Макфарлейн, Хольм.

31 декабря. Оттава. Canadian Tire Centre. 12092 зрителя

Хоккей
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица и расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ 2024
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