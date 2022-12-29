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Молодежный ЧМ

Сегодня, 21:25

Финляндия победила Латвию на молодежном чемпионате мира

Иван Шитик
Корреспондент
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Сборная Финляндии обыграла команду Латвии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира. Финны выиграли со счетом 3:0.

Нападающий финской сборной Яни Нюман отметился в этом матче 2 (1+1) очками. Защитник Отте Салин сделал 2 голевые передачи.

Финляндия одержала вторую победу на турнире в трех матчах и с 7 очками занимает первое место в своей группе. Латвия проиграла все три встречи и идет на последней строчке.

Хоккей

Молодежный чемпионат мира

Группа B

Латвия U20 — Финляндия U20 — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Нюман — 2 (Малинен, Салин), 4:43 — 0:1. Хуухтанен — 1 (Нюман, Салин), 29:34 — 0:2. К. Капанен — 2 (п.в., Пяйвяринта), 57:45 — 0:3.

Вратари: Берзиньш (57:36 — 57:45) — Лампинен.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 31 (10+7+14) — 29 (5+15+9).

Судьи: Хэмилтон, Черриг.

29 декабря. Монктон. Avenir Centre.

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