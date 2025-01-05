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МЧМ по хоккею 2025. Новости
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5 января, 23:30

Финляндия — США: онлайн-трансляция финала МЧМ 2025

Финляндия и США сыграют в финальном матче молодежного чемпионата мира-2025
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press
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Сборные Финляндии и США сыграют в финале молодежного чемпионата мира по хоккею 2025 года в ночь на понедельник, 6 января. Матч пройдет на льду «Канадиен Тайр-центра» в Оттаве (Канада). Стартовое вбрасывание — в 3.30 по московскому времени.

Официальных трансляций игр МЧМ в России нет. Следить за турниром в прямом эфире можно на YouTube-канале ИИХФ (на английском языке) или в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» (например, на этой странице).

Отслеживать ключевые события и узнать результат финальной игры МЧМ-2025 Финляндия — США можно в матч-центре нашего сайта.

В полуфинале Финляндия обыграла Швецию (4:3 ОТ), а США — Чехию (4:1).

На групповом этапе Финляндия набрала 8 очков после двух побед в основное время и одной в овертайме с США (4:3 ОТ). В четвертьфинале финны выбили Словакию (5:3).

США на групповом этапе также одержали три победы в основное время и набрали 10 очков. В 1/4 финала американцы прошли Швейцарию (7:2). Звездно-полосатые выиграла молодежный чемпионат мира в 2024 году.

Сборная США по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица и расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ 2024
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