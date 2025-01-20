Ильин: «Уверен, что россияне показали бы очень хорошую игру на МЧМ-2025»

Нападающий «Северстали» Михаил Ильин поделился мнением о прошедшем молодежном чемпионате мира.

«Только за результатами следил, матчи не смотрел, не особо было интересно. Обидно, что не поехали. Считаю, что русские самые сильные. Если бы мы поехали на МЧМ, уверен, что команда бы показала очень хорошую игру. Ваня Демидов на МЧМ был бы номером один», — цитирует Ильина «ВсеПроСпорт».

Победителем молодежного чемпионата мира стала сборная США. В финале американская национальная команда одержала победу над Финляндией — 4:3 ОТ. Третье место заняла сборная Чехии, обыгравшая Швецию, — 3:2 Б.