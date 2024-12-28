Сборная Финляндии победила Германию на МЧМ-2025

Сборная Финляндии в матче группового турнира молодежного чемпионата мира обыграла Германию со счетом 3:1.

В составе финнов отличились Эмиль Пиениниеми, Артту Аласиуруа и Йессе Киискинен, у немцев шайбу забросил Клеменс Загер.

Финляндия с 3 очками в двух матчах занимает третье место в группе A, Германия с двумя поражениями на последней строчке.

В следующем матче сборная Финляндии 29 декабря сыграет с США, Германия 30 декабря встретится с Канадой.

Молодежный чемпионат мира

Группа A

Германия U20 — Финляндия U20 — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Пиениниеми — 1 (Хелениус, Кивихарью), 17:30 — 0:1. Аласиуруа — 1 (Уронен, Нурми), 25:10 — 0:2. Загер — 1 (Зумпф), 27:24 — 1:2. Киискинен — 1 (п.в., Хюннинен, Хелениус), 58:43 — 1:3.

Вратари: Вийлард (58:37 — 59:43) — Римпинен.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 32 (9+16+7) — 43 (20+14+9).

Судьи: Лангин, Хольм.

27 декабря. Оттава. Canadian Tire Centre.