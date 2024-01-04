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Сегодня, 18:22

Сборная Казахстана заменит Норвегию в высшем дивизионе молодежного чемпионата мира

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Сборная Германии в овертайме обыграла Норвегию в матче за право остаться в высшем дивизионе молодежного чемпионата мира — 5:4 (ОТ).

У немцев шайбы забросили Кевин Бикер, Файт Освальд, Филлип Зинн, Никлас Хюбнер и Мориц Элиас. У норвежцев дубль оформил Матс Бакке Ольсен, Ноа Стеен и Микаэль Брандсегг-Нюгор отличились по разу.

На молодежном чемпионате мира-2025 вместо норвежцев выступит сборная Казахстана, занявшая первое место в группе A первого дивизиона.

Молодежный чемпионат мира. Квалификационный раунд

Германия U20 — Норвегия U20 — 5:4 ОТ (1:1, 1:1, 2:2, 1:0)

Голы: Бикер — 1 (Зумпф, Вебер), 9:40 — 1:0. Стин — 1 (Брандсег-Нигар, Вестерхейм), 16:10 — 1:1. Освальд — 3 (Хердлер, Зинн), 28:59 — 2:1. Бакке Улсен — 1 (Йонсен, Вольд), 34:43 — 2:2. Зинн — 1 (Роллингер, Бикер), 49:58 — 3:2. Хюбнер — 2 (Освальд), 50:46 — 4:2. Брандсег-Нигар — 2 (бол., Стин, Вестерхейм), 54:19 — 4:3. Бакке Улсен — 2 (Йонсен, Кох), 56:06 — 4:4. Элиас — 1 (Зинн, Освальд), 60:58 — 5:4.

Вратари: Биттнер — Стенсруд.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 27 (7+7+12+1) — 28 (11+12+5+0).

Судьи: Жак, Мюррей.

4 января. Гетеборг. Scandinavium.

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Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица и расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ 2024
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