Главный тренер сборной Канады Деннис Уильямс прокомментировал гол Коннора Бедарда в овертайме в матче 1/4 финала молодежного чемпионата мира 2023 года против Словакии (4:3).

«Нельзя научить тому, как он обвел защитников и вратаря, укрывая шайбу», — цитирует Уильямса журналист Марк Мастерс.

В этой встрече Бедард оформил дубль, забросив красивый гол в овертайме. Хоккеист установил рекорд сборной Канады по голам за карьеру на МЧМ. В его активе — 16 заброшенных шайб, по этому результату он обогнал Джордана Эберле (14).