Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Команды
Главная
Хоккей
Молодежный ЧМ

Сегодня, 08:47

Главный тренер сборной Канады — о голе Бедарда в овертайме: «Такому нельзя научить»

Главный тренер сборной Канады прокомментировал гол Бедарда в овертайме МЧМ
Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Главный тренер сборной Канады Деннис Уильямс прокомментировал гол Коннора Бедарда в овертайме в матче 1/4 финала молодежного чемпионата мира 2023 года против Словакии (4:3).

«Нельзя научить тому, как он обвел защитников и вратаря, укрывая шайбу», — цитирует Уильямса журналист Марк Мастерс.

В этой встрече Бедард оформил дубль, забросив красивый гол в овертайме. Хоккеист установил рекорд сборной Канады по голам за карьеру на МЧМ. В его активе — 16 заброшенных шайб, по этому результату он обогнал Джордана Эберле (14).

Сборная Канады по хоккею
Сборная Словакии по хоккею
2
0
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2022
Читайте также
Единственный хоккеист мира, выигравший МЧМ трижды. В карьере ему это никак не помогло
Секс-символ скелетона и дочь Тутберидзе. Самые запоминающиеся спортивные свадьбы 2022 года
В Китае заявили о росте числа отвергающих западный миропорядок стран
Американский гонщик Кен Блок погиб в ДТП со снегоходом
Экс-голкипер Гашек призвал МОК объяснить причину отстранения россиян
В Польше высмеяли реакцию Моравецкого на чествование Бандеры
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Канада в овертайме обыграла Словакию и сыграет с США в полуфинале МЧМ

Бедард прокомментировал заброшенную шайбу в овертайме в матче 1/4 финала МЧМ со Словакией