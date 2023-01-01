Главный тренер сборной России Алексей Жамнов заявил, что не смотрит матчи молодежного чемпионата мира

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов сообщил, что не смотрит матчи молодежного чемпионата мира.

«В новом году хочу пожелать российскому хоккею скорейшего возвращения на международную арену. Планирую ли посетить матчи КХЛ в праздничные дни? В праздники, к сожалению, не буду присутствовать в Москве. Что касается проходящего молодежного чемпионата мира, слежу только за результатами, сами матчи не смотрю», — сказал Жамнов Metaratings.ru.

Ранее сборная России была отстранена от участия в международных турнирах решением Международной федерации хоккея (ИИХФ).