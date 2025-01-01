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Сегодня, 01:30

Канада — США: онлайн-трансляция матча МЧМ

Канада и США встретятся в матче молодежного чемпионата мира
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images
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Сборные Канады и США встретятся в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею в ночь на среду, 1 января. Игра на стадионе «Канадиан Тайр Центре» в Оттаве и станет для команд заключительной на групповом этапе. Стартовое вбрасывание состоится в 4.00 по московскому времени.

Российские телеканалы не показывают молодежный чемпионат мира. Трансляция будет доступна на YouTube-канале ИИХФ или в тематических группах соцсети «ВКонтакте» (VK Видео).

Ключевые события игры двух североамериканских сборных можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

В 2024 году США стали чемпионами мира среди молодежных команд, обыграв в финальном матче Швецию (6:2). Канадцы на том турнире уступили в четвертьфинале Чехии (2:3).

Хоккей
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица и расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ 2024
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