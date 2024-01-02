Чехия выбила Канаду в четвертьфинале молодежного чемпионата мира

Сегодня, 18:56
Сборная Чехии одержала победу над Канадой в четвертьфинале молодежного чемпионата мира — 3:2.
Победу чехам принесли дубль Якуба Штанцля и шайба Томаша Цибулки. Форвард Доминик Рымон в первом периоде не реализовал буллит.
За канадцев отличились Мэтью Вуд и Джейк Фурлонг.
2 января сборная Финляндии обыграла Словакию в первом матче четвертьфинала МЧМ — 4:3 ОТ. В оставшихся матчах 1/4 финала сборная США сыграет с Латвией, а Швеция встретится со Швейцарией.
Молодежный чемпионат мира
1/4 финала
Канада U20 - Чехия U20 — 2:3 (0:2, 2:0, 0:1)
Голы: Штанцль — 2 (Рымон), 7:51 — 0:1. Цибулка — 1 (Кулих), 18:01 — 0:2. Вуд — 2 (Коуэн, Ягер), 23:43 — 1:2. Фурлонг — 1 (Пойтрас), 36:40 — 2:2. Штанцль — 3 (Бехер, Рымон), 59:49 — 2:3.
Нереализованный буллит: Рымон (Чехия U20), 11:04 (Вратарь).
Вратари: Руссо (59:49) — Грабал.
Штраф: 0 — 2.
Броски: 30 (7+11+12) — 22 (9+7+6).
Судьи: Бьерк, Хебайзен.
2 января. Гетеборг. Scandinavium.