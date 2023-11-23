Куликов поделился мнением о своих бывших партнерах по молодежной сборной

Бывший форвард молодежной сборной России Павел Куликов поделился мнением о своих бывших партнерах по команде.

«В сборной России на МЧМ-2012 были Евгений Кузнецов, Никита Гусев, Андрей Василевский, Никита Кучеров. Кто держал раздевалку? Мы до этого несколько турниров провели вместе: Subway, U-18... Костяк был. Именно на МЧМ приехали ребята 1993 года рождения, которые до этого играли со своим возрастом. Женя Кузнецов смог всех сплотить, он очень веселый парень. На тот момент он уже много игр провел в основном составе «Трактора», его уровень и потенциал чувствовались. Понятно было, что человек одаренный. Он взял на себя лидерство и стал одним из лучших бомбардиров турнира. Чувствовался ли потенциал Гусева и Кучерова? Конечно! Во время Subway к ним в тройку подставляли разных ребят, в том числе меня. Они идеально друг друга чувствовали и дополняли. Им не нужно было мешать, просто помогать. У них в тандеме все шло гладко. Потенциал чувствовался сразу», — приводит слова Куликова Metaratings.ru.

Евгений Кузнецов является двукратным чемпионом мира и обладателем Кубка Стэнли. В Национальной хоккейной лиге он провел более 750 матчей, набрав в них свыше 620 очков.