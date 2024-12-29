Сборная США победила Латвию в матче МЧМ-2025

Сборная США в матче группового турнира молодежного чемпионата мира-2025 обыграла Латвию со счетом 5:1.

В составе американцев дубль оформил Дэнни Нельсон, еще по голу забили Райан Леонард, Зеев Буим и Максим Плант. У латвийцев шайба на счету Давида Лившица.

США с 6 очками занимают первое место в группе A, Латвия с 2 очками — на четвертой строчке.

В следующем матче сборная США 29 декабря сыграет с Финляндией, Латвия 30 декабря встретится с Германией.

Молодежный чемпионат мира

Группа A

Латвия U20 — США U20 — 1:5 (0:1, 0:3, 1:1)

Голы: Нельсон — 1 (Айзерман, Ральф), 1:58 — 0:1. Леонард — 1 (бол., Хэгенс, Перро), 25:08 — 0:2. Байэм — 1 (Хэгенс), 31:13 — 0:3. Нельсон — 2 (бол., Цимер, Айзерман), 39:54 — 0:4. Лившиц — 1 (Дилевка, Наудинс), 48:22 — 1:4. Плант — 1 (Стига, Мур), 55:31 — 1:5.

Вратари: Фелдбергс — Слукински.

Штраф: 12 — 10.

Броски: 26 (8+12+6) — 41 (7+17+17).

Судьи: Брандер, Франнсен.

28 декабря. Оттава. Canadian Tire Centre.