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Сегодня, 21:20

Майоров прокомментировал отсутствие России на молодежном чемпионате мира

Сергей Ярошенко
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал отсутствие сборной России на молодежном чемпионате мира 2025 года.

«Конечно, это плохо, что нашей сборной нет на молодежном чемпионате мира. А что тут еще говорить-то?! Плохо и то, что сборной не будет на взрослом чемпионате мира, и то, что участие в Олимпиаде-2026 под вопросом. Чувствуется ли какая-то тенденция по нашему возвращению? Никогда этой темой не интересовался. По крайней мере до последнего времени. Поэтому и комментировать это не хочу», — цитирует Майорова «ВсеПроСпорт».

26 декабря в Оттаве начался молодежный чемпионат мира. Российская сборная отстранена от международных турниров под эгидой IIHF c 2022 года.

Источник: ВсеПроСпорт
Хоккей
Молодежная сборная России по хоккею
Борис Майоров
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица и расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ 2024
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