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Молодежный ЧМ

Сегодня, 12:00

МЧМ 2024 по хоккею: где проходит и какие страны выступают

Молодежный чемпионат мира по хоккею с шайбой 2024 пройдет в Гетеборге
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Коннор Бедард (сборная Канады).
Фото Global Look Press
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Молодежный чемпионат мира по хоккею с шайбой 2024 пройдет в Гетеборге (Швеция) с 26 декабря 2023 года по 5 января 2024 года.

Участники МЧМ-2024:
Группа А: Канада, Швеция, Финляндия, Германия, Латвия.
Группа В: Чехия, США, Словакия, Швейцария, Норвегия.

Действующий чемпион турнира — сборная Канады, которая в финале победила чехов в овертайме — 3:2 ОТ.

Сборная России по хоккею в феврале 2022-го была отстранена от участия в соревнованиях по решению Совета Международной федерации хоккея в феврале 2022 года.

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2025 пройдет в Канаде. Турнир будет проходить с 26 декабря 2024 года по 5 января 2025 года.

Молодежный чемпионат мира по хоккею: таблицы, календарь, статистика, команды, новости и статьи

Хоккей
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Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2022
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