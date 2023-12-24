МЧМ-2024 по хоккею: где смотреть трансляции матчей в прямом эфире в России

Молодежный чемпионат мира по хоккею с шайбой 2024 пройдет в Гетеборге

Молодежный чемпионат мира по хоккею с шайбой 2024 пройдет в шведском Гетеборге с 26 декабря 2023 года по 5 января 2024 года.

Так как наша национальная команда не участвует в турнире, в России МЧМ-2024 ни один из телеканалов не стал приобретать права на трансляцию. Смотреть матчи в прямом эфире можно на официальном YouTube-канале IIHF (трансляция на английском языке). Международная федерация хоккея рассмотрит возможность возвращения сборных России и Белоруссии в сезоне-2024/25 в марте 2024 года. Об отстранении нашей сборной читайте в материале «СЭ».

Более подробную информацию о турнире можно найти на нашем сайте.

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