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Сегодня, 14:00

МЧМ-2024 по хоккею: почему не выступает сборная России

Сборная России по хоккею не выступит на Молодежном чемпионате мира
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Иван Мирошниченко.
Фото Global Look Press
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С 26 декабря 2023 года по 5 января 2024 года в Гетеборге (Швеция) пройдет Молодежный чемпионат мира по хоккею с шайбой.

Совет Международной федерации хоккея отстранил сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой в феврале 2022 года. В марте 2023-го организация продлила отстранение. Таким образом, сборная России не примет участия в предстоящем турнире.

На годовом конгрессе Международной федерации хоккея было принято решение о том, что возможность возвращения сборных России и Белоруссии в сезоне-2024/25 будет рассмотрена в марте 2024 года.

Более подробную информацию о турнире читайте на нашем сайте.

Молодежный чемпионат мира по хоккею: таблицы, календарь, статистика, команды, новости и статьи

Хоккей
Сборная России по хоккею
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2022
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