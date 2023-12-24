Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Команды
Главная
Хоккей
Молодежный ЧМ

Сегодня, 13:30

МЧМ-2024 по хоккею: расписание матчей группового турнира и даты игр плей-офф

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2024 пройдет в Гетеборге (Швеция)
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Коннор Бедард (сборная Канады).
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Молодежный чемпионат мира по хоккею с шайбой 2024 пройдет в Гетеборге (Швеция) с 26 декабря 2023 года по 5 января 2024 года. Публикуем расписание матчей группового турнира.

Расписание группового турнира МЧМ-2024

26 декабря, вторник

14.00. Словакия U20 — Чехия U20

16.30. Финляндия U20 — Канада U20

19.00. США U20 — Норвегия U20

21.30. Швеция U20 — Латвия U20

27 декабря, среда

14.00. Словакия U20 — Швейцария U20

16.30. Финляндия U20 — Германия U20

19.00. Норвегия U20 — Чехия U20

21.30. Латвия U20 — Канада U20

28 декабря, четверг

19.00. Швейцария U20 — США U20

21.30. Германия U20 — Швеция U20

29 декабря, пятница

14.00. Норвегия U20 — Словакия U20

16.30. Латвия U20 — Финляндия U20

19.00. Чехия U20 — США U20

21.30. Канада U20 — Швеция U20

30 декабря, суббота

19.00. Швейцария U20 — Норвегия U20

21.30. Германия U20 — Латвия U20

31 декабря, воскресенье

14.00. США U20 — Словакия U20

16.30. Швеция U20 — Финляндия U20

19.00. Чехия U20 — Швейцария U20

21.30. Канада U20 — Германия U20

Серия плей-офф пройдет со 2 по 5 января 2024-го. Финал состоится 5 января.

Молодежный чемпионат мира по хоккею: таблицы, календарь, статистика, команды, новости и статьи

Хоккей
0
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2022
Читайте также
Аделия Петросян выиграла чемпионат России в Челябинске
Биография Аделии Петросян: детство и карьера в фигурном катании чемпионки России
Ученые благодаря обезьянам нашли древнее царство Пунт
Ивлеева извинилась за вечеринку и пообещала передать деньги на благотворительность
США расширили притязания на континентальный шельф в Арктике
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Популярное видео
МЧМ: матч с Германией будет решающим
"После поражения от США у многих были слезы"
Брагин: "Никаких ошибок в составе не было"
Брагин: "Судейство с США я не комментирую"
Брагин и хоккеисты - о провокациях канадцев
"Судья был на стороне Дании"
"Мы - красотки!" Как впервые обыграть Канаду
Что было до и после матча США - Россия?
Почему Россия проиграла США
Как наша молодежка готовится к США
Победить США по силам. Сборники - о сопернике
Брагин собирается разбирать шведов
"Все непросто". Брагин - о втором матче на МЧМ
Шевченко – Браташу: "Это были официальные вопросы, а сейчас будет жесткач"
Брагин ждет большего от легионеров
"Тяжело говорить хоккеисту, что он не едет на ЧМ"
Брагин: возвращение в золотой Баффало
Молодежка - о бронзе МЧМ-2017
"Мы отдали все. Просто не повезло"
В Швецию без Ничушкина
Тяжелый старт молодежки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

МЧМ 2024 по хоккею: где проходит и какие страны выступают

МЧМ-2024 по хоккею: почему не выступает сборная России