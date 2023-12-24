МЧМ-2024 по хоккею: расписание матчей группового турнира и даты игр плей-офф

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2024 пройдет в Гетеборге (Швеция)

Молодежный чемпионат мира по хоккею с шайбой 2024 пройдет в Гетеборге (Швеция) с 26 декабря 2023 года по 5 января 2024 года. Публикуем расписание матчей группового турнира.

Расписание группового турнира МЧМ-2024

26 декабря, вторник

14.00. Словакия U20 — Чехия U20

16.30. Финляндия U20 — Канада U20

19.00. США U20 — Норвегия U20

21.30. Швеция U20 — Латвия U20

27 декабря, среда

14.00. Словакия U20 — Швейцария U20

16.30. Финляндия U20 — Германия U20

19.00. Норвегия U20 — Чехия U20

21.30. Латвия U20 — Канада U20

28 декабря, четверг

19.00. Швейцария U20 — США U20

21.30. Германия U20 — Швеция U20

29 декабря, пятница

14.00. Норвегия U20 — Словакия U20

16.30. Латвия U20 — Финляндия U20

19.00. Чехия U20 — США U20

21.30. Канада U20 — Швеция U20

30 декабря, суббота

19.00. Швейцария U20 — Норвегия U20

21.30. Германия U20 — Латвия U20

31 декабря, воскресенье

14.00. США U20 — Словакия U20

16.30. Швеция U20 — Финляндия U20

19.00. Чехия U20 — Швейцария U20

21.30. Канада U20 — Германия U20

Серия плей-офф пройдет со 2 по 5 января 2024-го. Финал состоится 5 января.

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