МЧМ 2024: расписание и где смотреть трансляции 1/4 финала сегодня

Сегодня, 12:00
Четыре матча в рамках 1/4 финала молодежного чемпионата мира-2024 пройдут во вторник, 2 января. Так как национальная команда России не принимает участия в турнире, ни один из российских телеканалов не стал приобретать права на трансляцию игр.
Таким образом, смотреть матчи молодежного чемпионата мира в прямом эфире можно на официальном YouTube-канале IIHF (видеотрансляция на английском языке).
14.00 (мск) Словакия — Финляндия
Онлайн-трансляция: на YouTube-канале IIHF и ВКонтакте
16.30 Канада — Чехия
Онлайн-трансляция: на YouTube-канале IIHF и ВКонтакте
19.00 США — Латвия
Онлайн-трансляция: на YouTube-канале IIHF и ВКонтакте
21.30 Швеция — Швейцария
Онлайн-трансляция: на YouTube-канале IIHF и ВКонтакте
Международная федерация хоккея отстранила все сборные России и Белоруссии от международных турниров в феврале 2022 года. Вопрос возможного возвращения команд с сезона-2024/25 будет рассмотрен в марте 2024 года.
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