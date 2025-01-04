Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
МЧМ по хоккею 2025. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Команды
Главная
Хоккей
Молодежный ЧМ

Сегодня, 08:30

МЧМ-2025: расписание и онлайн-трансляция матчей 1/2 финала

Полуфинал молодежного чемпионата мира по хоккею 2025 состоится 4 и 5 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Getty Images
Telegram Дзен

4 и 5 января состоятся матчи 1/2 финала молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой 2025. «СЭ» публикует расписание полуфинала. Время начала — московское.

Расписание 1/2 финала МЧМ-2025

4 января, суббота

23.30. Швеция — Финляндия

5 января, воскресенье

03.30. США — Чехия

Российские телеканалы не приобретали права на трансляцию матчей МЧМ-2025. Смотреть игры турнира в прямом эфире можно на официальном YouTube-канале IIHF (видеотрансляция ведется на английском языке) или в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте» (VK Видео). Ключевые события игр можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

Молодежный чемпионат мира по хоккею: таблицы, календарь, статистика, команды, новости и статьи

Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Сборная США по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею
Сборная Чехии по хоккею
Сборная Швеции по хоккею
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица и расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ 2024
Читайте также
Капитан «Вашингтона» Овечкин забил первый гол в 2025 году
В Белом доме не поменяли решение о приспущенных флагах из-за инаугурации Трампа
Пять звезд футбола, которые сломали свои карьеры из-за алкоголизма
Опубликован производственный календарь на 2025 год
Пленный боец ВСУ рассказал о приказе Сырского перевести военных медиков в пехоту
Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в аэропорту Шарм-эш-Шейха
Сегодня
Вчера
Неделя